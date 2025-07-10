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Временные ограничения начали действовать в аэропорту Калуги. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В соответствии с действующим режимом, авиагавань приостановила прием и отправку гражданских судов. Данные меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

Аналогичные запреты объявлялись ранее и в аэропорту Саратова. Их ввели около 03:51 по московскому времени в четверг, 10 июля.

Гавань возобновила свою работу в штатном режиме только утром. Самолеты начали летать по расписанию с 08:12.

