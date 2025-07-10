Временные ограничения введены в аэропорту Саратова

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Временные ограничения на работу введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Калуги. Однако вскоре они были сняты. Воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что около 11 тысяч туристов столкнулись с задержками и отменами рейсов. Пассажиры сталкивались с проблемами как при вылете, так и по прилете.