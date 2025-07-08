АТОР: с задержками и отменами рейсов столкнулись 11 тысяч россиян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Не менее 11 тысяч российских туристов столкнулись с задержками и отменами рейсов в последние несколько дней. Об этом ТАСС рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом указывается, что пассажиры столкнулись с задержками и отменами рейсов как при вылете, так и по прилете.

В субботу, 5 июля, Шереметьево приостанавливал вылет самолетов из-за ограничений в ряде секторов московской воздушной зоны и усиления ветра. При этом аэропорт принимал лайнеры в штатном режиме. Спустя время ограничительные меры были отменены.

В этот же день для обеспечения безопасности полетов был введен временный запрет на прием и выпуск самолетов в петербургском аэропорту Пулково. Однако спустя время ограничения сняли.

В результате в Шереметьево был задержан 241 рейс, отменены 158. В Пулково задержали 36 рейсов и еще 87 отменили.

На этом фоне все билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву были распроданы. Например, к вечеру субботы, 5 июля, в продаже было лишь одно место – спальный вагон за 21,3 тысячи рублей. В РЖД сообщили, что по этой причине была увеличена длина составов за счет прицепки дополнительных вагонов.

Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав пассажиров авиарейсов. Граждане могли обратиться туда при задержке, отмене или переносе самолета. Ведомство указывало, что специалисты расскажут, можно ли поменять билет, как вернуть средства и положена ли моральная компенсация от авиакомпании.

К понедельнику, 7 июля, все российские аэропорты вернулись к штатной работе. За весь период авиакомпании отменили 485 рейсов. На запасные аэродромы были вынуждены уйти 88 самолетов, задержаны 1,9 тысячи вылетов и прилетов. Пассажиры оформили на возврат 43 тысячи билетов, в гостиницах были размещены 94 тысячи человек. Напитки получили 199 тысяч граждан, питание – 155 тысяч.

