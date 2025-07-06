Роспотребнадзор запустил горячую линию по защите прав пассажиров авиарейсов

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав пассажиров авиарейсов. Граждане могут обратиться туда при задержке, отмене или переносе перелета, сообщается в телеграм-канале ведомства.

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Ведомство указало, что специалисты расскажут, можно ли поменять билет, как вернуть средства и положена ли моральная компенсация от авиакомпании. Кроме того, Роспотребнадзор напомнил, что при задержке рейса пассажир может отказаться от перелета и потребовать полный возврат денег за билет.

Также потребитель вправе обратиться к перевозчику с претензией о возмещении убытков. К ней необходимо прикрепить копии документов, подтверждающие понесенные убытки. Ее нужно предъявить в аэропорту. При внутренних воздушных перевозках такая претензия предъявляется в течение полугода со дня задержки рейса.

Вместе с тем ведомство напомнило, что при задержке рейса пассажир имеет право на такие бесплатные услуги, как хранение багажа, предоставление комнаты матери и ребенка, прохладительные напитки, питание, гостиница и трансфер, а также 2 бесплатных звонка или 2 сообщения.

В аэропорту Шереметьево из-за ограничений, которые вводились 5 июля, был задержан 241 рейс, отменено 158 рейсов. В свою очередь, в аэропорту Пулково было задержано 36 рейсов и еще 87 рейсов отменено. В воздушной гавани Нижнего Новгорода было отменено 12 рейсов.

Однако в настоящее время ситуация постепенно восстанавливается. Как указал Минтранс, массового скопления людей в аэропортах не наблюдается. Очереди, по данным ведомства, фиксируются лишь у касс, где продают билеты.

