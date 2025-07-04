04 июля, 22:34 (обновлено 04.07.2025 22:46)Транспорт
Ограничения на полеты введены в аэропортах Тамбова и Нижнего Новгорода
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов начали действовать в аэропорту Тамбова, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Чуть позже стало известно о вводе аналогичных мер в аэропорту Нижнего Новгорода. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, добавил представитель Росавиации.
Ранее аналогичные ограничения начали действовать в воздушной гавани Калуги. До этого запрет на взлет и посадку самолетов вводился в аэропорту Перми.
Затем временные ограничения в воздушной гавани Перми были сняты. За время действия ограничительных мер на запасной аэродром был перенаправлен один лайнер, выполнявший рейс в этот город.