Авиасалон МАКС пройдет в 2025 году в онлайн-формате

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Авиасалон МАКС пройдет в этом году с 22 по 27 июля в онлайн-формате. Об этом сказано на сайте организатора.

Таким образом, авиасалон пройдет во второй раз в подобном формате, так как в прошлом году он тоже был организован в виде онлайн-выставки.

Организаторами мероприятия являются госкорпорация "Ростех" и ее дочерняя компания "Авиасалон". Проводиться выставка будет на платформе официального сайта салона.

Основная цель – продемонстрировать достижения российских производителей аэрокосмической отрасли. Среди ключевых направлений: самолетостроение, вертолетостроение, космические аппараты и технологии.

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что международный авиационно-космический салон не будет проходить в 2025 году и его перенесут на следующий.

МАКС проходит один раз в два года. Там презентуют созданные в России самолеты, вертолеты, авиационные двигатели, агрегаты и системы, ракеты-носители и космические аппараты различного класса и назначения.

