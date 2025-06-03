Авиакосмический салон МАКС перенесут на 2026 год

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Международный авиационно-космический салон (МАКС) не будет проходить в 2025 году. Его перенесут на следующий год, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Сами понимаете, какое сейчас время", – цитирует его ТАСС.

Мероприятие проводится один раз в два года. В его рамках проходят мировые премьеры созданных в России самолетов, вертолетов, авиационных двигателей, агрегатов и систем, ракет-носителей и космических аппаратов различного класса и назначения.

Авиасалон, который должен был состояться в Жуковском в конце июля 2023 года, был перенесен на 2024 год. В прошлом году МАКС, который должен был пройти с 23 по 28 июля, тоже перенесли на лето 2025 года.

