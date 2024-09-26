Военный форум "Армия" в 2025 году пройдет с 11 по 14 августа

Фото: rusarmyexpo.ru

XI Международный военно-технический форум "Армия" состоится в 2025 году с 11 по 14 августа, заявила пресс-служба мероприятия.

Площадкой для проведения данного форума организаторы выбрали территорию КВЦ "Патриот" в Подмосковье.

Между тем военно-технический форум в текущем году продлился всего три дня вместо традиционных семи – с 12 по 14 августа. Первый день "Армии-2024" прошел в закрытом режиме, а во второй и третий демонстрировали образцы вооружения, военной и специальной техники. Форум состоялся на полигоне Алабино и на аэродроме Кубинка.

Участие в форуме приняли военные делегации свыше 83 государств. Всего в форуме участвовали 226 военных экспертов из 26 заинтересованных органов военного управления.

В 2023 году на форуме "Армия-2023" было представлено магнитное устройство для извлечения осколков из головы пациента. Врачи из госпиталя имени Н. Н. Бурденко используют разработку на раненных в ходе проведения специальной военной операции. Форум "Армия-2023" проходил с 14 по 20 августа в Кубинке.

