Официальные военные делегации 83 государств примут участие в форуме "Армия-2024"

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Официальные военные делегации 83 государств примут участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2024", сообщает Минобороны РФ.

39 делегаций возглавят министры обороны и начальники генеральных штабов военных ведомств. Всего в форуме примут участие 226 военных экспертов из 26 заинтересованных органов военного управления.

Национальные экспозиции и индивидуальные стенды предприятий оборонной промышленности дружественных стран сформировали Белоруссия, Иран, Индия и Китай. В работе форума будут участвовать представители 120 иностранных компаний.

13 августа в рамках мероприятия состоится церемония заключения государственных контрактов между министерством обороны РФ и предприятиями ОПК России, а также подписание "Рособоронэкспортом" международных договоров с субъектами военно-технического сотрудничества.

Также пройдут двусторонние встречи с главами делегаций иностранных государств по вопросам развития ВТС по линии Минобороны России, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Рособоронэкспорта и Минпромторга РФ.

Военно-технический форум в этом году продлится всего три дня вместо традиционных семи – с 12 по 14 августа. Первый день "Армии-2024" пройдет в закрытом режиме, а во второй и третий запланированы работы специалистов – их можно будет посетить по бизнес-билетам. Форум пройдет на полигоне Алабино и на аэродроме Кубинка.

