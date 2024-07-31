Дополнительные "Ласточки" назначены 13 и 14 августа из-за форума "Армия-2024"

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Дополнительные "Ласточки" сообщением Москва – Парк "Патриот" будут назначены 13 и 14 августа к международному форуму "Армия-2024", сообщает пресс-служба РЖД.

Они будут ходить дважды в день, отправляясь в 07:58 и 13:26 с Белорусского вокзала и делая остановку в Кубинке. В обратном направлении из парка поезда отправятся в 10:43 и 17:20.

"В пятивагонных составах "Ласточек" есть три класса обслуживания: комфорт, эконом и базовый. В поезде имеется все необходимое для людей с инвалидностью", – напомнили в пресс-службе.

Приобрести билеты можно как на сайте РЖД, так и в мобильном или веб-приложении, а также в кассах.

Военно-технический форум в этом году продлится всего три дня вместо традиционных семи – с 12 по 14 августа. Первый день "Армии-2024" пройдет в закрытом режиме, а во второй и третий запланированы дни работы специалистов – их можно будет посетить по бизнес-билетам. Форум пройдет на полигоне Алабино и на аэродроме Кубинка.

