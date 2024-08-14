Белоусов посетил экспозиции военно-технического форума "Армия-2024"

Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил вечером 13 августа экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2024". Об этом сообщили в Минобороны России.

Главе ведомства представили образцы вооружения и военной техники, которые эффективно зарекомендовали себя в зоне проведения спецоперации на Украине.

Белоусов осмотрел перспективные разработки российских предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), робототехнические комплексы и платформы, прошедшие апробацию в зоне СВО, а также беспилотники для выполнения ударных, разведывательных и специальных задач, средства ПВО, образцы ВВСТ и прочее.

В частности, на площадке "Народного ОПК" министру продемонстрировали разработки гражданских малых предприятий и инициативных граждан, продукция которых поставляется на фронт под эгидой Общероссийского Народного Фронта.

Помимо этого, глава Минобороны посетил экспозиции военных ведомств Белоруссии, Китая, Ирана и других иностранных государств.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" в этом году проходит три дня вместо традиционных семи – с 12 по 14 августа. К участию в мероприятии привлекли более 300 единиц техники и вооружения Минобороны РФ.

Форум проходит на полигоне Алабино и на аэродроме Кубинка. Общая площадь выставочных экспозиций составляет более 340 тысяч квадратных метров.

Официальные военные делегации 83 государств принимают участие в форуме "Армия-2024". Национальные экспозиции и индивидуальные стенды предприятий оборонной промышленности дружественных стран сформировали Белоруссия, Иран, Индия и Китай. В работе форума также участвовуют представители 120 иностранных компаний.