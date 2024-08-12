Белоусов назвал СВО вооруженным противостоянием РФ и Запада

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Спецоперация является вооруженным противостоянием России и коллективного Запада, во главе которого стоят США. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в рамках церемонии открытия форума "Армия-2024".

"Как вы знаете, сегодняшнее мероприятие проходит в период проведения специальной военной операции. По сути, это – вооруженное противостояние России и коллективного Запада", – отметил он.

Как указал министр обороны, Вашингтон и его союзники хотят сохранить свое доминирование и не допустить формирование нового многополярного и равноправного мира.

"В этом смысле данное противостояние затрагивает интересы каждого государства", – добавил Белоусов.

Ранее Владимир Путин в приветственном видеообращении к участникам форума "Армия-2024" заявил, что российские ноу-хау в области вооружений, не имеющие аналогов, показали свою эффективность на поле боя. При этом специалисты постоянно совершенствуют их базовые характеристики, уточнил президент.

Более того, на форуме участникам представили масштабную презентацию передовых достижений российской оборонной промышленности. Гости смогут увидеть около 240 позиций экспортных образцов вооружения, различной военной и специальной техники.

