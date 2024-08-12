Путин отметил эффективность российских ноу-хау на поле боя

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские ноу-хау в области вооружений, не имеющие аналогов, показали свою эффективность на поле боя, заявил Владимир Путин в приветственном видеообращении к участникам Международного военно-технического форума "Армия-2024".

При этом специалисты постоянно совершенствуют их базовые характеристики, уточнил президент.

"Работа конструкторов, инженеров, ученых, трудовых коллективов оборонных заводов активно продолжается с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции", – сказал он.

На форуме участникам представили масштабную презентацию передовых достижений российской оборонной промышленности. Так, гости смогут увидеть около 240 позиций экспортных образцов вооружения, различной военной и специальной техники.

Кроме того, по заявлению Путина, Россия готова развивать систему равной неделимой безопасности в мире совместно с зарубежными партнерами. Он подчеркнул, что видит их интерес к форуму и ценит его.

"Мы ценим и поддерживаем такой интерес, дорожим нашими партнерскими связями и готовы их развивать. <...> Видим, что наш настрой на конструктивное сотрудничество востребован и находит искренний, живой отклик", – заявил Путин.

Также он отметил поддержку деятельности оборонно-промышленного комплекса (ОПК) со стороны малого бизнеса, волонтеров и граждан. Российский лидер уточнил, что приоритетными направлениями такой совместной работы являются современные элементы экипировки, средства связи, защиты и радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и технологии искусственного интеллекта.

Форум "Армия-2024" стартовал 12 августа. В нем примут участие военные делегации 83 государств. При этом 39 делегаций возглавят министры обороны и начальники генеральных штабов военных ведомств. Всего в форуме примут участие 226 военных экспертов из 26 заинтересованных органов военного управления.

Мероприятие продлится три дня. Первый день пройдет в закрытом режиме, а во второй и третий запланированы работы специалистов – их можно будет посетить по бизнес-билетам.