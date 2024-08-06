NZZ: Чехия может не выполнить свое обещание по поставкам боеприпасов ВСУ

Фото: Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanised Brigade via AP

Чехия может не выполнить в полном объеме свое обещание по поставкам боеприпасов для ВСУ. Об этом пишет издание Neue Zürcher Zeitung.

Как отмечается в статье, это выйдет гораздо дороже, чем предполагалось.

По словам министра иностранных дел республики Яна Липавского, чье мнение приводит издание, причина отставания связана с тем, что страны-партнеры не вносят достаточно средств.

Бывший замминистра обороны страны Томаш Копечны также добавил, что рост цен на боеприпасы повлиял на то, что обещанные 800 тысяч снарядов теперь стоят вдвое больше, чем в 2022 году.

Как ранее заявил президент Чехии Петр Павел, Украина в июле и августе этого года в рамках чешской инициативы получит по 50 тысяч боеприпасов. С сентября и до конца года ВСУ будут получать от 80 до 100 тысяч боеприпасов каждый месяц.

Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины была публично озвучена в середине февраля. По словам президента страны, Запад должен попытаться убедить Россию в том, что она не может добиться успехов на Украине.