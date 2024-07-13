Петр Павел: Украина по чешской инициативе в июле–августе получит по 50 тыс снарядов

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Украина в июле и августе этого года в рамках чешской инициативы получит по 50 тысяч боеприпасов, а с сентября до конца года – от 80 до 100 тысяч боеприпасов каждый месяц. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает РИА Новости.

Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как чешская инициатива по боеприпасам, впервые была публично озвучена президентом Чехии на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля 2024 года.

После участия в саммите НАТО в Вашингтоне президент Чехии 12 июля прибыл в Хьюстон, где выступил в политических дебатах.

"Как заявил в Хьюстоне Павел, в рамках чешской инициативы в июле и августе этого года на Украину будет поставлено по 50 тысяч единиц боеприпасов, а с сентября по конец года – от 80 до 100 тысяч единиц боеприпасов ежемесячно", – указано в сообщении.

По его словам, Запад должен попытаться убедить Россию в том, что она не может добиться каких-либо значительных успехов на поле боя на Украине, что привело бы ее к столу переговоров.

что Великобритания поставит на Украину 90 высокоточных ракет Brimstone, 10 самоходных артиллерийских установок AS-90 и четверть миллиона боеприпасов. Очередной пакет военной помощи Киеву также включает машины разминирования, малые катера, различные запчасти и бульдозеры для укрепления оборонительных позиций.

Эстония, в свою очередь, передала Украине зенитно-ракетные комплексы малой дальности Mistral и ракеты к ним. Число поставленного вооружения эстонское правительство не уточнило.

