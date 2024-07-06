Эстония отправила Украине ЗРК Mistral малой дальности

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Эстония передала Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности Mistral и ракеты к ним, сообщается на странице министерства обороны республики в соцсети X.

Число поставленного вооружения МИД Эстонии не уточнило.

Ранее Нидерланды выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 Киеву. Власти страны также разрешили экспорт семи авиационных двигателей американских истребителей. При этом первые F-16 прибудут на Украину в скором времени.

До этого США запланировали объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи, стоимость которого составит 2,3 миллиарда долларов. Однако не уточняется, какие вооружения включат в транш помощи.