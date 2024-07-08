Бизнесмен Дотком: ЗРК Patriot беззащитны против гиперзвуковых ракет РФ

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Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot оказались беззащитны против российских гиперзвуковых ракет. Таким мнением поделился немецкий бизнесмен и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в соцсети X.

По словам Доткома, два миллиарда долларов налогоплательщиков США просто "испарились" в результате одного удара ВС РФ. Он добавил, что в Евросоюзе осталось менее ста подобных установок, а также призвал прекратить их поставки на Украину.

Ранее две установки ЗРК Patriot и радиолокационной станции "Жираф" были уничтожены в районе населенного пункта Южное в Одесской области. Удар был нанесен Вооруженными силами РФ с помощью оперативно-тактического комплекса "Искандер".

Между тем ожидается, что Великобритания поставит на Украину 90 высокоточных ракет Brimstone, 10 самоходных артиллерийских установок AS-90 и четверть миллиона боеприпасов. Очередной пакет военной помощи Киеву также включает машины разминирования, малые катера, различные запчасти и бульдозеры для укрепления оборонительных позиций.

Эстония, в свою очередь, передала Украине зенитно-ракетные комплексы малой дальности Mistral и ракеты к ним. Число поставленного вооружения эстонское правительство не уточнило.