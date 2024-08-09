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У президента Украины Владимира Зеленского время подходит к концу, считает немецкий бизнесмен Ким Дотком. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на его страницу в социальной сети X.

При этом предприниматель не стал уточнять, о чем идет речь.

Зеленский ощущает уязвимость собственных позиций в связи с истечением срока полномочий, поэтому избавляется от неблагонадежных людей и проводит чистки в армейской среде, в правительстве и руководстве СБУ, сообщили ранее в СВР.

Владимир Путин считает, что Запад найдет замену Зеленскому в первой половине 2025 года. Он также отмечал, что для России имеет значение легитимность украинского президента, так как судьбоносные документы нужно подписывать с законными властями.

