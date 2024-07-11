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Служба внешней разведки (СВР) РФ получила от своего резидента в Киеве данные о поисках американцами альтернативы Владимиру Зеленскому, сообщает "Радио 1", ссылаясь на текст рассекреченной шифрограммы, обнародованной в журнале "Разведчик".

В документе говорится, что на Западе обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине. В Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан растет недовольство затягиванием конфликта с РФ и усиливается недоверие к госинститутам, особенно на фоне того, что легитимность Зеленского после истечения пятилетнего срока президентских полномочий полностью утрачивается.

В то же время американцы и европейцы хотели бы, чтобы Зеленский оставался на посту, поскольку на него "завязаны схемы финансирования войны, приносящие доходы как представителям киевского режима, так и западным производителям вооружений", сообщает резидент.

В связи с этим, продолжил он, Вашингтон и его союзники убеждают оппонентов Зеленского на Украине проявлять сдержанность. В то же время они усилили поиски альтернативы украинскому президенту. Соответствующие контакты установлены с лидером партий "Европейская солидарность" Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко, говорится в документе.

Помимо этого, негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым. Предполагается, что эти люди могут быть востребованными при ухудшении ситуации на фронте и возникновении необходимости срочной смены лидера, заключил резидент.

Ранее Владимир Ранее Путин заявил, что для России имеет значение легитимность Зеленского как президента Украины, так как судьбоносные документы нужно подписывать с законными властями.

Также глава страны сказал, что сейчас легитимной властью на Украине обладают только Верховная рада и ее спикер. Глава государства указал, что Конституция Украины не предусматривает продление полномочий президента в период действия военного положения в стране.

Вместе с тем, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, истечение срока полномочий украинского президента не повлияет на ход российской спецоперации.

