Авиасалон МАКС могут перенести с июля 2023 на более поздний срок – СМИ

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Проведение авиасалона МАКС, назначенное организаторами на конец июля текущего года, могут перенести. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на близкие к выставке и компаниям источники.

"В четверг должно пройти совещание, в ходе которого будет обсуждаться вопрос проведения авиасалона МАКС. По его итогам должно быть принято решение: либо провести выставку в конце июля текущего года, как и планировалось, либо перенести ее проведение на 2024 год", – объяснил собеседник агентства.

Однако некоторые источники сообщают об отмене мероприятия. В свою очередь, организатор авиасалона не стал давать комментарий по этому вопросу.

Ранее в госкорпорации "Ростех" рассказали, что в России создали новейший стелс-материал для самолетов, который способен поглощать до 95% электромагнитного излучения радаров. Опытные образцы были разработаны научно-производственной организацией "Росэлектроника" и успешно прошли ряд испытаний.

Отмечается, что в настоящее время в боевой авиации применяются только радиопоглощающие покрытия, их наносят на самолеты. Новый стелс-материал отличается тем, что может сам быть элементом конструкции.

