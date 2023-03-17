Летающие на Superjet авиакомпании указали на нехватку свечей зажигания из США

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Операторы региональных самолетов Superjet 100 рассказали о дефиците свечей зажигания, которые подходят для российско-французских моторов SaM146, передает РБК со ссылкой на источники в шести авиакомпаниях.

Первый заместитель гендиректора "ИрАэро" Владимир Панфилов в своем письме в Минпромторг сообщил, что сложившаяся ситуация приведет к полному прекращению полетов на "Суперджетах".

"Это ставит под угрозу выполнение программы полетов по перевозке пассажиров, в том числе социально значимых", – отметил специалист в своем обращении.

Председатель совета директоров авиакомпании "Азимут" Павел Удод согласился с тем, что на рынке есть дефицит свечей зажигания, и оценил его как достаточно серьезный. Он также подтвердил, что компания не будет наращивать налет своих самолетов Superjet в летний период, пока не будет продумано решение проблемы.

В авиакомпании "Якутия" сообщили об исчерпании запасов свечей – доступны только бывшие в употреблении детали. В организации также подчеркнули, что, если не последует решений по импортозамещению, полеты на Superjet придется остановить.

В госкорпорации "Ростех" сообщили, что уже ведется работа по созданию российских аналогов свечей Superjet и других необходимых деталей.

"По некоторым позициям работа уже завершена, по некоторым – в разгаре, результаты по свечам ожидаются уже в этом году", – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в январе глава Росавиации Александр Нерадько высказался о санкциях против Российской Федерации в авиационной сфере. По мнению эксперта, вводимые ограничения направлены на уничтожение российской гражданской авиации.

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