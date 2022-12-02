Airbus планирует отказаться от титана из РФ через несколько месяцев – СМИ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Компания Airbus собирается в течение нескольких месяцев полностью отказаться от использования российского титана, сообщает агентство Reuters.

Как рассказал генеральный директор Airbus Defence and Space Михаэль Шолльхорн, пока компания закупает определенный процент российского титана, однако предприятие находится на пути к независимости от него.

"Мы находимся в процессе отделения от России в вопросе поставок титана. Этот вопрос займет месяцы, а не годы", – добавил Шолльхорн.

По его словам, компания уже полностью исключила использование российского титана при производстве военных самолетов. Концерн нарастил закупки титана в США и Японии. Отмечается, что сертификация новых поставщиков металла может занять годы из-за строгих стандартов аэрокосмической отрасли.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее сообщил, что иностранные компании отказали России в поставке компонентов для МС-21, не назвав причин такого решения. Причем, по его словам, некоторые заказы были заранее оплачены.

В то же время министр отметил, что в связи с этим Россия подписала соглашения по импортозамещению с рядом компаний. Таким образом, серийное производство МС-21 с замещенными импортными комплектующими, по его предположению, начнется в 2024 году.



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