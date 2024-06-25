Организаторы сообщили о переносе авиасалона МАКС на 2025 год

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Авиасалон МАКС решено перенести на 2025 год, сообщили его организаторы на официальном сайте .

Мероприятие должно состояться летом 2025 года, уточняется в публикации.

"АО "Авиасалон", устроитель Международных авиационно-космических салонов, не прекращает работу с потенциальными экспонентами и партнерами выставки, в том числе с компаниями из дружественных стран", – говорится в сообщении организаторов.

Кроме того, не останавливались и работы по сохранению надлежащего состояния объектов инфраструктуры выставки, подчеркнули организаторы салона.

Ранее 25 июня российский кабмин опубликовал распоряжение об отмене авиасалона в нынешнем году. До этого об очередной отмене мероприятия сообщали и некоторые СМИ, ссылаясь на свои источники в авиационной отрасли.

Авиасалон МАКС традиционном проводится раз в два года. Однако в июне 2023 года мероприятие, которое должно было состояться 25–30 июля в Жуковском, уже переносилось на 2024 год.

