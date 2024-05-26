Мантуров: Россия не допустит повторения ситуации с уходом Boeing и Airbus

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Россия не допустит повторения ситуации, когда крупнейшие западные компании по производству самолетов Boeing и Airbus ушли с российского рынка. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Так, Мантуров привел в качестве примера ситуацию с автомобильной промышленностью.

"То, как поступили зарубежные производители западные – после такого демарша, хлопанья дверями и выхода с нашего рынка, это показало, что можно за один день уехать. То есть такого мы точно уже не допустим", – ответил он на вопрос, что будет делать Москва, если западные авиакомпании вновь попросятся в РФ.

По словам первого вице-премьера, Россия получила хороший урок, поэтому повтора такой ситуации больше не будет.

Зарубин также задал вопрос Мантурову по поводу поставок запчастей, так как авиация уже более двух лет находится под санкциями, однако зарубежные самолеты до сих пор летают в России. Как заявил первый вице-премьер, что обслуживание самолетов Boeing и Airbus выполняется в срок и в соответствии с требованиями безопасности.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что западные самолеты российских авиакомпаний смогут летать до 2030 года при условии выполнения работ по поддержанию их летной годности.

Он отметил, что санкции против авиаотрасли РФ, а именно запрет на поставку запчастей и техобслуживание авиатехники, никак не повлияли на безопасность полетов в России.

В свою очередь, глава единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" Константин Сухоребрик рассказал, что если ситуация с поставками запчастей не ухудшится и будут найдены пути, как поддержать импортную технику, то магистральные Airbus A319 в России будут летать еще десять лет без проблем.

