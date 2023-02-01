В Росавиации заявили о возможности использовать западные самолеты до 2030 года

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Западные самолеты российских авиакомпаний смогут летать до 2030 года при условии выполнения работ по поддержанию их летной годности. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на слова главы Росавиации Александра Нерадько.

По словам Нерадько, санкции против авиаотрасли РФ, а именно запрет на поставку запчастей и техобслуживание авиатехники, никак не повлияли на безопасность полетов в России. Глава Росавиации сообщил, что во время рабочих поездкок пользуется только воздушным транспортом и в большинстве случаев летает обычными рейсовыми самолетами и вертолетами коммерческих авиакомпаний.

Похожим прогнозом поделился глава единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" Константин Сухоребрик. Он рассказал, что если ситуация с поставками запчастей не ухудшится и будут найдены пути, как поддержать импортную технику, то магистральные Airbus A319 в России будут летать еще десять лет без проблем. После этого самолеты просто постареют, добавил Сухоребрик.

Ранее Нерадько заявил, что целью санкций Евросоюза в авиационной сфере против РФ является уничтожение авиации в России, однако Западу не достичь этого. Глава Росавиации сообщил, что РФ продолжает сотрудничать с авиационными властями дружественных стран и международными организациями, несмотря на санкции.

Гендиректор авиакомпании "Аэрофлот" Сергей Александровский также заявил ранее, что парк самолетов авиакомпании в 2030 году будет составлять около 500 воздушных судов, большая часть из которых будет российскими. Соотношение иностранных и отечественных самолетов в парке авиакомпании будет составлять 30 на 70% соответственно.

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