К 2030 году 70% самолетов "Аэрофлота" будут российскими – гендиректор компании

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парк самолетов группы "Аэрофлот" в 2030 году будет составлять порядка 500 воздушных судов, и большая часть из них будет российскими. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский.

"По нашему консервативному прогнозу, численность парка на конец 2030 года составит около 500 самолетов. Этот прогноз может быть пересмотрен в сторону более оптимистичного в части увеличения количества импортной авиатехники и, соответственно, доли рынка", – приводит его слова РИА Новости.

Александровский уточнил, что к 2030 году планируется введение в эксплуатацию 339 отечественных самолетов. По его словам, соотношение иностранных и отечественных воздушных судов в парке авиакомпании будет 30 на 70 % соответственно.

Он также заявил, что два российских самолета SSJ-NEW по графику планируются к поставке уже в декабре 2023 года.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил поставить не менее 700 воздушных судов до 2030 года. Глава государства уточнил, что софинансирование проектов будет проходить с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

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