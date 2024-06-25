Авиасалон МАКС в 2024 году отменен

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Международный авиационно-космический салон (МАКС) не будет проводиться в 2024 году, говорится в распоряжении правительства РФ.

"Позицию, касающуюся Международного авиационно-космического салона "МАКС – 2024", исключить", – уточняется в документе, размещенном на сайте кабмина.

До этого об отмене мероприятия рассказывали некоторые СМИ, ссылаясь на источники в авиационной отрасли.

Ожидалось, что МАКС пройдет с 23 по 28 июля в подмосковном Жуковском, а организатором станет компания "Авиасалон". В прошлом году авиасалон также не состоялся и был перенесен на текущий год.

