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25 июня, 19:51

Транспорт

Авиасалон МАКС в 2024 году отменен

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Международный авиационно-космический салон (МАКС) не будет проводиться в 2024 году, говорится в распоряжении правительства РФ.

"Позицию, касающуюся Международного авиационно-космического салона "МАКС – 2024", исключить", – уточняется в документе, размещенном на сайте кабмина.

До этого об отмене мероприятия рассказывали некоторые СМИ, ссылаясь на источники в авиационной отрасли.

Ожидалось, что МАКС пройдет с 23 по 28 июля в подмосковном Жуковском, а организатором станет компания "Авиасалон". В прошлом году авиасалон также не состоялся и был перенесен на текущий год.

Авиасалон МАКС перенесли на 2024 год

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