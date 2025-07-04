Запрет на полеты отменен в аэропорту Самары

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Запрет на использование воздушного пространства отменили в аэропорту Самары, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Временные ограничения на посадку и выпуск самолетов вводились с целью обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко. Они действовали с раннего утра пятницы, 4 июля.

Во время действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, которые выполняли рейсы в Самару.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры, службы аэропортов приняли все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов, являющейся приоритетом, заключил Кореняко.

Аналогичный запрет ранее сняли в гаванях Ярославля и Саратова. Однако в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска ограничения до сих пор не отменили.

Кроме того, временные меры затронули гавань в Перми.