Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 06:58

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропортах Самары и Ярославля

Фото: 123RF/robert82

Временные ограничения введены в аэропортах Самары и Ярославля, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов. Аэропорты временно не принимают и не выпускают самолеты.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Саратова. Воздушная гавань также временно приостановила прием и выпуск гражданских самолетов.

Также стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейсы между Москвой и Тегераном до 10 июля. Такое решение связано с тем, что Иран продлил ограничения в своем столичном аэропорту.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика