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Временные ограничения введены в аэропортах Самары и Ярославля, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов. Аэропорты временно не принимают и не выпускают самолеты.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Саратова. Воздушная гавань также временно приостановила прием и выпуск гражданских самолетов.

Также стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейсы между Москвой и Тегераном до 10 июля. Такое решение связано с тем, что Иран продлил ограничения в своем столичном аэропорту.