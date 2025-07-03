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03 июля, 22:42

Транспорт

Иран возобновил работу большинства аэропортов

Фото: 123RF/twinsterphoto

Иран открыл воздушное пространство, почти все аэропорты страны вновь доступны для внутренних и международных рейсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гражданской авиации государства.

Исключением стали лишь аэропорты Исфахана и Тебриза. По запланированному графику, внутренние и международные полеты будут выполняться весь день с 04:30 до 17:30 часов по московскому времени.

При этом воздушные гавани Исфахана и Тебриза будут открыты в ближайшее время, как только будет подготовлена необходимая инфраструктура.

Ранее российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейсы между Москвой и Тегераном до 10 июля, так как Иран незадолго до этого продлил ограничения в аэропорту своей столицы. Пассажирам предлагали оформить вынужденный возврат билетов, либо переоформить посадочные талоны на более поздние даты.

Ограничения в стране были связаны с конфликтом с Израилем. Эскалация ирано-израильского конфликта началась 13 июня, когда Тель-Авив ударил по иранской территории, а в ответ Тегеран также атаковал объекты Израиля. Позже США нанесли ракетные удары по иранским ядерным объектам. После этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что стороны согласились на прекращение огня.

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