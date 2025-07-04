04 июля, 05:55Транспорт
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Саратова
Фото: 123RF/dmitrimaruta
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Саратова, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов (ВС). Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.
В Росавиации подчеркивают, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов и возвращения работы аэропорта в штатный режим.
Ранее подобные ограничения вводились в отношении воздушных гаваней Ижевска, Нижнекамска и Волгограда. Однако вскоре аэропорты возобновили прием и выпуск самолетов.
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