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04 июля, 05:55

Транспорт

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Саратова

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Саратова, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов (ВС). Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

В Росавиации подчеркивают, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов и возвращения работы аэропорта в штатный режим.

Ранее подобные ограничения вводились в отношении воздушных гаваней Ижевска, Нижнекамска и Волгограда. Однако вскоре аэропорты возобновили прием и выпуск самолетов.

"Аэрофлот" отменил рейсы между Москвой и Тегераном до 10 июля

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