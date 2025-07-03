Ограничения в работе аэропортов Ижевска и Нижнекамска сняты

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорты Ижевска и Нижнекамска заработали в обычном режиме после снятия временных ограничений, сообщил в своем телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС (воздушных судов. – Прим. ред.)", – напомнил он.

Всего за время действия ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета – один борт, выполнявший рейс в Ижевск, и еще один – в Нижнекамск. По словам представителя Росавиации, экипажи, диспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения в аэропорту Нижнекамска вводились днем 3 июля. Аналогичные меры объявлялись в Ижевске.

В этот же день временный запрет на взлет и посадку самолетов вводился в воздушной гавани Казани, а также в аэропорту Ульяновска. Затем ограничения были сняты.

