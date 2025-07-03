Временные ограничения на полеты сняты в аэропорту Казани

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в аэропорту Казани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. За время действия запрета шесть самолетов с рейсом до Казани ушли на запасные аэропорты, отметил представитель ведомства.

Он также обратил внимание, что экипажи самолетов, службы аэропорта и авиационные диспетчеры приняли все необходимые меры, которые помогли обеспечить безопасность полетов.

Ограничения были введены в аэропорту утром 3 июля. Также запрет распространялся на авиагавань Самары, однако спустя несколько часов меры отменили. Пока они действовали, на запасные аэродромы ушли два самолета с рейсом в Самару.

Запрет на использование воздушного пространства также коснулся авиагавани Ульяновска. Аэропорт до сих пор не принимает и не отправляет самолеты.