Временные ограничения введены в аэропорту Ульяновска

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Росавиация ввела частные ограничения на работу аэропорта Ульяновска. Об этом сообщил представитель федерального агентства Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, меры начали действовать в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Сейчас авиагавань приостановила прием и отправку рейсов.

В ночь на 3 июля схожие запреты коснулись аэропорта Тамбова. Они начали действовать примерно в 02:46 по московскому времени. Около 06:35 меры распространились на гавань Саратова.

Спустя время они были сняты, однако одновременно с этим ограничения ввели в Самаре. В настоящее время там переведены на усиленный режим работы экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта.