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03 июля, 07:29

Транспорт

Временные ограничения на работу аэропортов Саратова и Тамбова сняты

Фото: 123RF/granevsergey

Аэропорты Саратова и Тамбова заработали в штатном режиме после снятия временных ограничений, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В настоящее время авиагавани возобновили прием и отправку гражданских воздушных судов (ВС) в соответствии с расписанием.

Запреты вводились в целях обеспечения безопасности полетов самолетов. В аэропорту Тамбова они начали действовать примерно в 02:46 по московскому времени, а в Саратове – около 06:35.

Для оперативного снятия мер экипажи ВС, авиадиспетчеры, а также службы аэропортов были переведены на усиленный режим работы.

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