Временные ограничения на работу аэропортов Саратова и Тамбова сняты

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Аэропорты Саратова и Тамбова заработали в штатном режиме после снятия временных ограничений, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В настоящее время авиагавани возобновили прием и отправку гражданских воздушных судов (ВС) в соответствии с расписанием.

Запреты вводились в целях обеспечения безопасности полетов самолетов. В аэропорту Тамбова они начали действовать примерно в 02:46 по московскому времени, а в Саратове – около 06:35.

Для оперативного снятия мер экипажи ВС, авиадиспетчеры, а также службы аэропортов были переведены на усиленный режим работы.