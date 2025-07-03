03 июля, 07:29Транспорт
Временные ограничения на работу аэропортов Саратова и Тамбова сняты
Фото: 123RF/granevsergey
Аэропорты Саратова и Тамбова заработали в штатном режиме после снятия временных ограничений, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
В настоящее время авиагавани возобновили прием и отправку гражданских воздушных судов (ВС) в соответствии с расписанием.
Запреты вводились в целях обеспечения безопасности полетов самолетов. В аэропорту Тамбова они начали действовать примерно в 02:46 по московскому времени, а в Саратове – около 06:35.
Для оперативного снятия мер экипажи ВС, авиадиспетчеры, а также службы аэропортов были переведены на усиленный режим работы.