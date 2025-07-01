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Временные ограничения введены в аэропорту Ижевска для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

При этом в аэропорту Саратова сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Меры предпринимались также для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на работу в аэропорту Саратова были введены утром 1 июля. Аналогичные меры продолжают действовать в аэропортах Ульяновска и Казани. Кореняко подчеркивал, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, временно ограничил свою работу аэропорт Нижнекамска. Авиагавань не осуществляет прием и отправку рейсов.