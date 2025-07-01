01 июля, 04:41Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Саратова
Фото: 123RF/dmitrimaruta
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Саратова, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов (ВС). Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.
Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все для возобновления работы воздушной гавани.
Ранее подобные временные ограничения вводились в аэропорту Астрахани. Но вскоре воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.
Также стало известно, что рейс египетской авиакомпании Egypt Air, задержанный более чем на сутки, вылетел из Домодедово в Хургаду ночью 1 июля. При этом изначально воздушное судно должно было покинуть Москву 29 июня.
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