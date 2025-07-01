Временные ограничения введены в аэропорту Саратова

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Временные ограничения на работу введены в аэропорту Саратова, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов (ВС). Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все для возобновления работы воздушной гавани.

Ранее подобные временные ограничения вводились в аэропорту Астрахани. Но вскоре воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

Также стало известно, что рейс египетской авиакомпании Egypt Air, задержанный более чем на сутки, вылетел из Домодедово в Хургаду ночью 1 июля. При этом изначально воздушное судно должно было покинуть Москву 29 июня.



