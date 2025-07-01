Задержанный рейс EgyptAir в Хургаду вылетел из столицы

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Рейс египетской авиакомпании Egypt Air, задержанный более чем на сутки, вылетел из Домодедово в Хургаду, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Вылет состоялся в 01:53 по московскому времени 1 июля. На борту самолета Airbus A330 находятся 242 пассажира.

Изначально воздушное судно должно было покинуть аэропорт в 01:15 29 июня. Однако рейс был задержан из-за технической неисправности самолета.

Позже вылет несколько раз переносили, сначала на 17:00 по московскому времени, потом на 20:00. Также сообщается, что до задержки на рейс было зарегистрировано 289 пассажиров.

Ранее летевшему в Москву самолету пришлось вернуться в Вологду из-за птицы в один из трех двигателей. Экипаж обнаружил кратковременный заброс температуры выходящих газов. В связи с этим капитан принял решение о возвращении самолета в аэропорт вылета.