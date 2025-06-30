Временные ограничения сняты в аэропорту Астрахани

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Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Астрахани, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов (ВС). Сейчас аэропорт полностью восстановил прием и выпуск самолетов.

Об ограничениях в Астрахани стало известно вечером 30 июня. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта делали все необходимое для возобновления работы воздушной гавани.

Также аналогичные ограничения были введены в аэропортах Волгограда, Саратова и Самары. Однако вскоре воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.