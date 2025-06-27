27 июня, 07:12Транспорт
Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Волгограда
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ночью 27 июня. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.
Ранее Росавиация сняла ограничения в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Экипажи, авиадиспетчеры и службы объектов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, уточнял тогда Кореняко.