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Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ночью 27 июня. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

Ранее Росавиация сняла ограничения в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Экипажи, авиадиспетчеры и службы объектов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, уточнял тогда Кореняко.