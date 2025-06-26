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00:29

Транспорт

Временные ограничения сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска

Фото: depositphotos/dell640

Временные ограничения на работу сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Аэропорты возобновили прием и выпуск самолетов. Кореняко подчеркнул, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения вводились днем 25 июня для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). В период их действия на запасные аэродромы ушли 12 самолетов, выполнявших рейсы в Казань и один, выполнявший рейс в Ульяновск.

Ранее аналогичные ограничения были отменены в аэропортах Самары и Пензы. Воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.

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