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Временные ограничения на работу сняты в аэропортах Самары и Пензы, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились днем 25 июня для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период их действия на запасные аэродромы ушли: два самолета, выполнявших рейсы в Пензу и 12 – летевших в Самару.

Ранее аналогичные ограничения были сняты в аэропорту Тамбова. Воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

Кроме того, Росавиация продлила запрет на полеты над Иорданией, Ираком и Ираном на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Меры будут действовать до 02:59 4 июля.