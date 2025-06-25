В аэропорту Тамбова сняты временные ограничения

Фото: 123RF/xartdesign

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Тамбова. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры были объявлены в гавани вечером 25 июня для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры коснулись также авиагаваней Самары, Ульяновска, Пензы и Казани, где запрет на полеты действует до сих пор.

Кроме того, ограничения вводились и в аэропорту Саратова, однако позже они были сняты. За время их действия на запасной аэродром направился один самолет, который летел в Саратов.

