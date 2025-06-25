25 июня, 22:03Транспорт
В аэропорту Тамбова сняты временные ограничения
Фото: 123RF/xartdesign
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Тамбова. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Меры были объявлены в гавани вечером 25 июня для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные меры коснулись также авиагаваней Самары, Ульяновска, Пензы и Казани, где запрет на полеты действует до сих пор.
Кроме того, ограничения вводились и в аэропорту Саратова, однако позже они были сняты. За время их действия на запасной аэродром направился один самолет, который летел в Саратов.