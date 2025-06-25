25 июня, 15:35Транспорт
Ограничения введены в аэропорту Тамбова
Фото: depositphotos/Shebeko
Временные ограничения на посадку и вылет гражданских воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов, уточняется в сообщении.
Аналогичный запрет распространялся на аэропорт Тамбова утром 25 июня. Спустя примерно два часа меры отменили.
Также ограничения вводились в авиагаванях Самары и Ульяновска, где запрет на полеты действует до сих пор. Кроме того, подобная приостановка затронула аэропорты Саратова, Пензы и Казани. Экипажи самолетов, авиационные диспетчеры и службы аэропорта делают все для обеспечения безопасности.