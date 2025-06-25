Ограничения введены в аэропорту Тамбова

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Временные ограничения на посадку и вылет гражданских воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов, уточняется в сообщении.

Аналогичный запрет распространялся на аэропорт Тамбова утром 25 июня. Спустя примерно два часа меры отменили.

Также ограничения вводились в авиагаванях Самары и Ульяновска, где запрет на полеты действует до сих пор. Кроме того, подобная приостановка затронула аэропорты Саратова, Пензы и Казани. Экипажи самолетов, авиационные диспетчеры и службы аэропорта делают все для обеспечения безопасности.