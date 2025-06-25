Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Казани

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Запрет на использование воздушного пространства распространился на авиагавань для обеспечения безопасности полетов. Экипажи самолетов, авиационные диспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые для этого меры, уточнил Кореняко.

В первой половине дня 25 июня аналогичные меры начали действовать в аэропортах Самары, Ульяновска, Тамбова, а также Саратова и Пензы. Все они до сих пор не осуществляют выпуск и отправку гражданских самолетов.

Ранее международный аэропорт Сухум имени В. Г. Ардзинбы принял первый широкофюзеляжный самолет из Москвы. На борту воздушного судна авиакомпании iFly находились 350 пассажиров. Их встречали министр энергетики страны Батал Мушба, исполняющий обязанности замминистра энергетики Давид Габелия и начальник управления транспорта министерства энергетики Астамур Бганба.