Временные ограничения сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска

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Временные ограничения на работу сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения были введены 24 июня для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). В период их действия на запасные аэродромы ушли: 11 самолетов, выполнявших рейсы в Казань и один, летевший в Нижнекамск.

Сейчас воздушные гавани Казани и Нижнекамска возобновили прием и выпуск самолетов.

Кореняко подчеркнул, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные временные ограничения были сняты в аэропортах Самары, Пензы, Ульяновска и Чебоксар. Также к работе в штатном режиме вернулись аэропорты Тамбова и Саратова.