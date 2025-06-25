Временные ограничения сняты в аэропортах Самары, Пензы, Ульяновска и Чебоксар

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Временные ограничения на работу сняты в аэропортах Самары, Пензы, Ульяновска и Чебоксар, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились 24 июня для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Сейчас аэропорты возобновили прием и выпуск самолетов.

До этого аналогичные временные ограничения были отменены в аэропортах Тамбова и Саратова, которые также вводились днем 24 июня. Воздушные гавани этих городов вернулись к работе в штатном режиме.

Утром 24 июня ограничения также вводились в аэропорту Пензы, Самары, Ульяновска, Казани и Нижнекамска. На фоне ограничений компания "Аэрофлот" начала корректировать расписание рейсов в Казань, Самару и Саратов.

