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Транспорт

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Саратова

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Саратова, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились днем 24 июня. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. За время действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет.

Кореняко подчеркнул, что сейчас воздушная гавань Саратова возобновила прием и выпуск самолетов.

Ранее аналогичные временные ограничения были отменены в аэропорту Тамбова, которые тоже действовали с утра 24 июня. Воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

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