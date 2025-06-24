Иран продлил отмену всех авиарейсов

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Иранские власти продлили отмену внутренних и международных авиарейсов в стране. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство Mehr.

Ограничения будут действовать до 13:30 по московскому времени 25 июня.

Между тем крупнейший индийский авиаперевозчик Air India постепенно возобновляет рейсы в страны Ближнего Востока. Об этом он сообщил в соцсети Х.

"Поскольку воздушное пространство в некоторых частях Ближнего Востока постепенно открывается, Air India постепенно возобновит полеты в этот регион начиная с сегодняшнего дня (24 июня 2025 года. – Прим. ред.), при этом большинство рейсов на Ближний Восток и обратно возобновятся с 25 июня", – сказано в сообщении.

С 24 июня также восстанавливаются рейсы в Европу и обратно. На Восточное побережье США и Канады и обратно самолеты начнут летать при первой возможности, заверила компания.

В Air India подчеркнули, что будет оцениваться ситуация с безопасностью, пассажиров проинформируют о любых изменениях.

Вечером 23 июня Иран начал военную операцию "Хорошая весть о победе". Ее целями стали американские военные базы, расположенные в Катаре и Ираке.

После этого Катар, Кувейт и Бахрейн ввели запрет на использование своего воздушного пространства.

Также Международный аэропорт Дубая предупредил, что часть рейсов могут быть задержаны, перенаправлены или отменены. Авиакомпании Etihad Airways и Turkish Airlines внесли корректировки в расписание полетов. В частности, последний перевозчик отменил рейсы в Бахрейн, Доху, Абу-Даби, Маскат, Дубай и Кувейт.

В связи с происходящим на Ближнем Востоке Росавиация призвала российские авиакомпании не выполнять рейсы в воздушном пространстве Израиля, Ирана, Катара, Ирака и Иордании. Ограничения будут действовать до особых указаний, предположительно, до 02:59 по московскому времени 26 июня.

Позднее Катар, Бахрейн, Кувейт открыли воздушное пространство для гражданской авиации. 24 июня Иран подтвердил перемирие с Израилем.

