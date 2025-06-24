Катар открыл воздушное пространство для гражданской авиации

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Власти Катара отдали распоряжение об открытии воздушного пространства после того, как оно было закрыто на несколько часов из-за ракетных ударов Ирана на военную базу США на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление гражданской авиации государства.

Авиационный регулятор подчеркнул, что ситуация с гражданскими рейсами возвращается в нормальное состояние после принятия необходимых мер совместно с соответствующими органами.

Армия Ирана начала военную операцию "Хорошая весть о победе" против американских военных баз в Катаре вечером 23 июня. Иранская сторона подтвердили нанесение удара по катарской базе Аль-Удейд.

В связи с этим Катар временно закрыл воздушное пространство в целях обеспечения безопасности для местных жителей и иностранцев. МИД страны подчеркнул, что это была часть комплекса мер предосторожности, принятых в связи с развитием событий в регионе.